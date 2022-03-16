Українська ППО знищила сім російських винищувачів, вертольотів та БПЛА
За останню добу, 15 березня, Збройним Силам України вдалось завдати нищівних ударів по угрупованнях військ окупантів на тимчасово зайнятих територіях України, а на окремих напрямках –перейти у контрнаступ. Було знищено сім ворожих літальних апаратів.
«За підсумками попередньої доби, за рахунок дій протиповітряної оборони Повітряних сил Збройних сил України було знищено три літаки (два з них Су-34). Крім того, збито один вертоліт, три БПЛА оперативно-тактичного рівня та дві крилаті ракети», – йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ вранці середи, 16 березня.
За даними Генштабу, авіація українських повітряних сил продовжувала завдавати ракетно-бомбових ударів по наземних цілях. Було здійснено дев’ять авіанальотів на колони техніки та скупчення військ окупантів. Окупанти продовжують нести втрати та відступати на окремих напрямках. Основні їх зусилля зосереджуються на закріпленні та утриманні раніше зайнятих рубежів та районів оборони.
Водночас, зазначають у Генштабі, окупаційні війська продовжують завдавати ракетно-бомбові удари по інфраструктурі та житлових кварталах українських міст.