Українці знищили сім російських літальних апаратів

За останню добу, 15 березня, Збройним Силам України вдалось завдати нищівних ударів по угрупованнях військ окупантів на тимчасово зайнятих територіях України, а на окремих напрямках –перейти у контрнаступ.​ Було знищено сім ворожих літальних апаратів.

«За підсумками попередньої доби, за рахунок дій протиповітряної оборони Повітряних сил Збройних сил України було знищено три літаки (два з них Су-34). Крім того, збито один вертоліт, три БПЛА оперативно-тактичного рівня та дві крилаті ракети», – йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ вранці середи, 16 березня.

За даними Генштабу, авіація українських повітряних сил продовжувала завдавати ракетно-бомбових ударів по наземних цілях. Було здійснено дев’ять авіанальотів на колони техніки та скупчення військ окупантів.​ Окупанти продовжують нести втрати та відступати на окремих напрямках. Основні їх зусилля зосереджуються на закріпленні та утриманні раніше зайнятих рубежів та районів оборони.​

Водночас, зазначають у Генштабі, окупаційні війська продовжують завдавати ракетно-бомбові удари по інфраструктурі та житлових кварталах українських міст.​