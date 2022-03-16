На Луганщині підрозділами десантно-штурмових військ ЗСУ були розгромлені позиції російських загарбників. Про це повідомляє Міноборони у Facebook.

«Підрозділи десантно-штурмових військ ЗСУ під час контрнаступального бою на Луганщині знищили позиції російсько-фашистських загарбників. На цьому напрямку ще з 24 лютого ворог намагався розвинути наступ та відкинути наші війська. Внаслідок умілих дій наші воїни пробили оборону противника», – йдеться в повідомленні.

ДШВ ЗС України виконали маневр та вогнем знищили ворожі позиції та здійснили прорив оборони загарбників.

«Танки Т-72 з мангалами (які, на думку росіян, можуть убезпечити від «Джавелінів»), броньована і автомобільна техніка були перетворені на металобрухт. А заблукалі солдати Путіна – відправлені на концерт Кобзона», – додали в Міноборони.

Нагадаємо, що за даними Генштабу, українська армія знешкодила до 40% підрозділів російських військ, залучених до війни в Україні.