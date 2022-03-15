ЗСУ знешкодили до 40% підрозділів російських військ в Україні, – Генштаб
До 40% підрозділів окупантів знищено повністю або позбавлено боєздатності
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Українська армія знешкодила до 40% підрозділів російських військ, залучених до війни в Україні. Про це 16 березня повідомив Генштаб ЗСУ.
Зазначається, що зараз, зазнавши втрат, ворог, в порушення норм Міжнародного гуманітарного права, здійснює хаотичне мінування місцевості, створюючи небезпечні умови існування мирному населенню України.
Поряд з цим противник здійснював перегрупування, відновлення боєздатності розгромлених у попередніх боях підрозділів.
На Сіверському напрямку противник протягом дня зосереджував зусилля на веденні розвідки. Має проблеми з забезпеченням військ боєприпасами.
На Слобожанському напрямку противник намагається посилити наявне угруповання шляхом зосередження резервів поблизу державного кордону, перекрити доступ до міста Суми з південного напрямку та блокувати місто Ізюм.
На Донецькому напрямку ворогом прийнято невдалу спробу просування на напрямках населених пунктів Рубіжне, Сєверодонецьк, Лисичанськ, в результаті чого окупанти зазнали значних втрат та були змушені відійти у вихідне положення.
Найгіршою обстановка залишається в районі Маріуполя, де противник намагається блокувати місто на західній і східній околицях міста. Має значні втрати, змушений ввести резерви зі складу 810-ї окремої бригади морської піхоти.
На Південнобузькому напрямку противник зосередив зусилля на утриманні зайнятих рубежів, удосконаленні інженерного обладнання наявних позицій. Не відмовляється від задуму продовження наступу в напрямку Кривого Рогу.
Станом на 15 березня російські окупанти втратили (знищено повністю або втрачена боєздатність) до 40% підрозділів, залучених до війни на території України.
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