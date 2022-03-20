У колоні було дві фури з допомогою на 20 т у кожній, а також швидкі та автобуси для евакуації

Окупаційні російські війська захопили автомобілі гуманітарної колони, які їхали у населені пункти Харківської області. З водіями зник зв’язок. Зараз на найвищому державному рівні намагаються їх повернути.

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, гуманітарна колона зі «швидких», автобусів для евакуації та двох вантажівок з гуманітарним вантажем по 20 тонн кожна їхала у Вовчанськ, який є однією з найкритичніших точок області. Як тільки автомобілі виїхали на окружну з боку Салтівки і прямували на тимчасово непідконтрольну українським військовим територію, зв’язок обірвався. За трекерами GPS зрозуміло, що колона є під контролем окупаційних військ.

«Зараз ми із Офісом президента, із віце-прем’єр-міністром Іриною Верещук намагаємося встановити місцезнаходження. Робимо все можливе, щоб повернути наших людей», – повідомив Олег Синєгубов.

Ірина Верещук уточнила, що зник зв'язок з шістьма людьми: п'ятьма водіями та одним лікарем.

Також Олег Синєгубов додав, що зірвалася доставка гуманітарного вантажу і до Малої Рогані.

«На блокпостах перед в’їздом на непідконтрольну територію нас попередили, що готується обстріл гуманітарної колони. Тому ухвалили рішення розвантажити допомогу в іншому місці», – уточнив голова Харківської адміністрації.

Він додав, що Харків повністю контролюється українськими військовими. Активність ворожих військ у напрямку Дергачів, Ізюму була вщент розбита ЗСУ.