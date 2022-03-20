Мирних жителів планують евакуювати з Донецької та Київської областей

На неділю, 20 березня, вдалося погодити відкриття 7 гуманітарних коридорів у трьох областях: Донецькій, Київській та Харківській. Про це у відеозверненні повідомила міністерка реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.

Зокрема, коридори мають запрацювати на наступних напрямках:

Донецька область

Евакуація з Маріуполя до Запоріжжя

О 9:30 автобуси для маріупольців чекатимуть на площі перед міським спорткомплексом в Бердянську. Відправлення до Запоріжжя планується на 11:00. В Бердянську будуть заправляти приватні авто маріупольців, які рухаються по тому ж маршруту (адреси для дозаправки: вул. Кабельників, 132а. та Мелітопольське шосе, 87б)

Також марупольці зможуть дістатися до Бердянська і Запоріжжя з міста Мангуш.

Київська область

Евакуація з села Бобрик до Броварів

Автобуси для евакуації будуть відправлені з Броварів. Місце збору у селі Бобрик біля будинку культури на вул. Шевченка, 2.

Евакуація із села Тарасівка до Броварів

Автобуси для мешканців також приїдуть із Броварів у село Тарасівка. Мешканцям потрібно чекати на транспорт на вул. Дев'яте січня, 6.

Евакуація з міста Бородянка до Білої Церкви

За людими автобуси прибуть з міста Малин. Місце зборів у Бородянці на вул.Центральній, 331.

Харківська область

Запланована доставка гуманітарної допомоги. У неділю, 20 березня, з Харкова відправлять гуманітарні вантажі у місто Вовчанськ та два селища – Рогань та Нова Рогань. Туди мають завезти продукти та медикаменти для населення.