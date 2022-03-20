На 20 березня Україна погодила відкриття семи гуманітарних коридорів
Доставка продуктів, ліків та евакуація людей заплановані в Київській, Донецькій та Харківській областях
На неділю, 20 березня, вдалося погодити відкриття 7 гуманітарних коридорів у трьох областях: Донецькій, Київській та Харківській. Про це у відеозверненні повідомила міністерка реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.
Зокрема, коридори мають запрацювати на наступних напрямках:
Донецька область
- Евакуація з Маріуполя до Запоріжжя
О 9:30 автобуси для маріупольців чекатимуть на площі перед міським спорткомплексом в Бердянську. Відправлення до Запоріжжя планується на 11:00. В Бердянську будуть заправляти приватні авто маріупольців, які рухаються по тому ж маршруту (адреси для дозаправки: вул. Кабельників, 132а. та Мелітопольське шосе, 87б)
Також марупольці зможуть дістатися до Бердянська і Запоріжжя з міста Мангуш.
Київська область
- Евакуація з села Бобрик до Броварів
Автобуси для евакуації будуть відправлені з Броварів. Місце збору у селі Бобрик біля будинку культури на вул. Шевченка, 2.
- Евакуація із села Тарасівка до Броварів
Автобуси для мешканців також приїдуть із Броварів у село Тарасівка. Мешканцям потрібно чекати на транспорт на вул. Дев'яте січня, 6.
- Евакуація з міста Бородянка до Білої Церкви
За людими автобуси прибуть з міста Малин. Місце зборів у Бородянці на вул.Центральній, 331.
Харківська область
Запланована доставка гуманітарної допомоги. У неділю, 20 березня, з Харкова відправлять гуманітарні вантажі у місто Вовчанськ та два селища – Рогань та Нова Рогань. Туди мають завезти продукти та медикаменти для населення.