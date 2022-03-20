Російські окупанти продовжують обстрілювати житлові квартали Харкова

У Харкові під час нічних обстрілів загинули п'ятеро людей, у тому числі дев'ятирічний хлопчик. Про це повідомляє поліція Харківщини.

«Лише в Індустріальному районі Харкова через стрілянину в ніч з 19.03 на 20.03 загинули п'ятеро мирних жителів. Серед загиблих хлопчик, якому було лише 9 років», – повідомив помічник начальника поліції Харківської області В'ячеслав Марков у Facebook.

За даними ДСНС, за останню добу російські окупанти продовжували обстрілювати мирних жителів Харкова з артилерійських систем. Рятувальники продовжують розчищати завали зруйнованих житлових будинків та адміністративних будівель.