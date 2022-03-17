Мер Дергачів Харківської області В’ячеслав Задоренко розповів про черговий військовий злочин російських загарбників

Росіяни обстріляли касетними бомбами смт Козача Лопань Дергачівського району Харківської області. Внаслідок обстрілу загинули щонайменше шестеро людей.

«Російська армія обстріляла касетними бомбами Козачу Лопань. У результаті загинуло щонайменше шестеро осіб, дані про кількість травмованих з’ясовуються», – повідомив мер Дергачів В’ячеслав Задоренко.

За його словами, російські загарбники розбомбили залізничний вокзал, магазини, аптеки та інші цивільні будівлі у центрі селища. При цьому об’єкти військової інфраструктури, яку загарбники розмістили в селищі, а також російські військові не постраждали.

Задоренко наголосив, що касетні снаряди – це дуже небезпечна зброя, заборонена Дублінською конвенцією 2008 року. Саме ними вороги зараз бомблять Харків, Дергачі і багато інших міст України.

Що таке касетні бомби і чому вони небезпечні

Касетні бомби – авіабомби й артилерійські снаряди, що складаються з виштовхуваного заряду і сотень вибухонебезпечних малих бойових елементів. Ці елементи розкидаються у межах великої території. Далеко не всі з них вибухають при ударі. Нерідко вони залишаються в бойовому стані багато років, через що загрожують мирному населенню.

За даними ООН, найчастіше від мін, що не розірвалися, які були упаковані в касетні бомби, страждають мирні жителі й особливо діти, яких приваблює яскраве забарвлення боєприпасів.

У 2008 році у Дубліні (Ірландія) на міжнародній конференції досягнута угода про заборону використання касетних бомб. Дипломати більш ніж зі ста країн – учасниць конференції домовилися про проект угоди, який покликаний зупинити поточне виробництво касетних бомб і вилучити цей вид озброєння з арсеналів. Згідно з угодою, всі запаси касетних бомббмали знищити до 2016 року.

Водночас цей проект угоди допускає можливість розробки майбутнього покоління «гуманніших» касетних бомб з меншим радіусом ураження і механізмом самознищення.