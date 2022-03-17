Будівля школи обвалилась, людей діставали з-під завалів

17 березня близько 3:30 російські військові здійснили артилерійський обстріл 22-тисячого міста Мерефа, що за 20 км від Харкова. Ворожі снаряди влучили у школу та міський будинок культури.

В результаті обстрілу двоповерхова будівля школи частково обвалилась, виникла пожежа, яка охопила площу 400 м2.

Одне крило школи обвалилося, виникла пожежа. Люди опинилися під завалами (фото ДСНС)

Спочатку не було інформації про постраждалих, згодом Харківська обласна прокуратура повідомила про велику кількість жертв.

«Загинула 23 особи. Поранено 26 осіб, 10 з них у важкому стані. Розчищення завалів продовжується», – повідомили у прокуратурі.

Нагадаємо, також цієї ночі росіяни обстріляли на Харківщині житловий масив у смт. Золочів. Загинула жінка, яка собою прикрила 4-річну доньку і тим самим урятувала їй життя.