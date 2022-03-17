Російська авіація розбомбила готель «Україна» у центрі Чернігова

Російські окупанти вбили вже понад 200 цивільних жителів Чернігова. В останні дні обстріли міста значно посилились. Понищено дуже багато об'єктів інфраструктури, збитки сягають вже десятків мільярдів гривень. Такі попередні дані у четвер, 17 березня, оприлюднив міський голова Чернігова Владислав Атрошенко, повідомляє «Суспільне».

«У нас на сьогодні значно збільшилась інтенсивність обстрілів житлових масивів всього міста із усіх видів озброєння — і артилерійського, і авіаційного. Вже більше тижня у нас не було вдень авіаційного бомбардування, а сьогодні було таких декілька з великих висот. Місто палає в багатьох локаціях: горять житлові будинки, магазини», – розповів міський голова Чернігова Владислав Атрошенко.

За його словами, щільність руйнувань дуже висока. Окрім того, у місті починається гуманітарна катастрофа – в місті відсутнє тепло-, водо-, електропостачання, є перебої з постачанням медикаментів, перев'язочних матеріалів.

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«Ми сьогодні дуже хвилюємось за всі інфекції кишково-шлунково походження, які пов’язані з неможливістю дотримуватись гігієнічних вимог ... Дуже багато людей хворіє. Своєю смертю помирають в чотири рази більше, ніж це було в мирний час. Якщо раніше в середньому помирало до 10 людей в день, то сьогодні ми хоронимо 40. Це люди, які просто помирають від серцевих нападів і різних хвороб. Це ті, хто не витримують війни. Це старі люди, з патологіями, які би ще були живими, але сьогодні вони вже не витримують цього нервового, психологічного і фізичного напруження», – повідомив Владислав Атрошенко.

Біля міського кладовища, яке розташоване на окраїні Чернігова, точаться бої. Тож загиблих змушені ховати на старому цвинтарі, який вже був закритий.

Офіційно підтвердженого зеленого коридору наразі немає. Тож, якщо люди зважаться втікати, мер радить покидати місто невеликими групами через високий ризик обстрілів.

Нагадаємо, 17 березня російські війська обстріляли цивільних людей у центрі Чернігова, загинули щонайменше 10 мирних мешканців. Також окупанти обстріляли гуртожиток, загинула родина з п’яти осіб: батьки і трирічні двійнятка та 12-річна дівчинка. Напередодні до міських моргів доставили тіла 53 загиблих.