На Чернігівщині російські військові розстріляли трьох юнаків. Попередньо відомо, що 14 березня окупанти вбили двох неповнолітніх хлопців, а такж ще одного 19-річного. Прокуратура розпочала розслідування злочину.

«За даними слідства, 14 березня в с. Мохнатин військові країни-агресора розстріляли трьох юнаків. Двом загиблим було по 17 років, іншому – 19», – повідомили 15 березня в Telegram-каналі Офісу Генпрокурора.

Правоохоронці розслідують обстріл Чернігова як порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). Також прокуратура закликає всіх, хто має докази військових злочинів росіян, надавати їх сюди.

Як раніше повідомляв ZAXID.NET, напередодні під час обстрілу росіянами Чернігова загинули десятеро людей.