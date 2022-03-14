Російські загарбники продовжують вчиняти військові злочини, обстрілюючи цивільну інфраструктуру

Російські загарбники у понеділок, 14 березня, обстріляли Чернігів, унаслідок чого загинули десятеро людей, повідомив Офіс генпрокурора.

«14 березня 2022 року окупанти вкотре обстріляли житлові будинки та інфраструктуру міста Чернігова. За попередньою інформацією, внаслідок обстрілів загинуло 10 людей», – сказано в повідомленні.

Відомо, що важка артилерія ворога пошкодила будівлю Національного університету «Чернігівська Політехніка», ринок «Привокзальний», оптово-роздрібну базу, кілька житлових будинків, насосну станцію «Чернігівводоканалу», адміністративну будівлю «Чернігівгазу» і чотири транспортні засоби.

Правоохоронці розслідують обстріл Чернігова як порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством.

Також прокуратура закликає всіх, хто має докази військових злочинів росіян, надавати їх сюди.

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