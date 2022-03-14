Телевежа біля Рівного, університет в Чернігові, авіазавод у Києві та багато житлових будинків, які пошкоджені чи зруйновані російськими військовими. Україна продовжує потерпати від ворожих обстрілів, але тримає удар і не здається, адже росіяни не відчувають підтримки ні свого командування, ні місцевих мешканців і скоро визнають свою поразку.

ZAXID.NET підсумовує дев’ятнадцятий день війни та коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Усю ніч російські окупанти обстрілювали Харківщину, а вранці обстріляли й телевежу біля Рівного. На жаль, у обох випадках є загиблі.

Від обстрілів постраждала й столиця. На Оболоні снаряд влучив 9-поверхівку, будинок частково обвалився, виникла пожежа. Протиповітряні сили збили над Києвом ракету, її уламки впали на житловий квартал та зруйнували п’ятиповерхівку. Окупанти також завдали ракетного удару по авіазаводу «Антонов».

Росіяни бомбардували водоканал у Чернігові, зруйнували очисні споруди біля Запоріжжя, через що стічні води одного з міст області потрапляють у річку Дніпро без очищення. Окупанти знову пошкодили лінію до ЧАЕС, яку напередодні відремонтувало «Укренерго».

У Чернігові росіяни обстріляли і пошкодили «Чернігівську політехніку», а Ніжин російські війська обстріляли «Ураганами».

За даними генштабу, від початку відкритої війни РФ проти України станом на ранок 14 березня по нашій території було нанесено 259 ракетних ударів, випущено 395 крилатих ракет.

Втрати російських окупантів

Бійці тероборони захопили російську радіолокаційну станцію і вузол зв’язку. СБУ затримала на Закарпатті 23-річного куратора російських шпигунів, а біля Маріуполя українці знищили 17 спецпризначенців російської розвідки та ворожу техніку.

Українські військові ліквідували ще одного полковника російської армії, росіяни також втратили до 100 військових під час спроби прориву на Донеччині.

Станом на ранок 14 березня втрати Росії серед особового складу становлять понад 12000 військових. Також було знищено:

танків – 389 (+15);

бойових броньованих машин (ББМ) – 1 249 (+23);

артилерійських систем – 150 (+10);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 64 (+2);

засобів протиповітряної оборони – 34 (+0);

літаків – 77 (+3);

гелікоптерів – 90 (+4);

автомобільної техніки – 617 (+17);

легких швидкісних катерів/кораблів – 3 (+0);

цистерн з паливом – 60 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 8 (+1).

Втрати ЗСУ та мирного населення

Унаслідок ранкових ракетних ударів по телевежі біля Рівного загинули дев’ятеро людей, ще дев’ятеро отримали поранення. На Харківщині від обстрілу загинула 15-річна дівчина. Двоє загиблих та семеро поранених через ракетний удар по авіазаводу «Антонов», відомо також про щонайменше двох загиблих киян через ворожі обстріли. Четверо людей загинули внаслідок бомбардування водоканалу у Чернігові.

Сьогодні стало відомо про смерть вагітної жінки, яка постраждала через бомбардування пологового у Маріуполі. Фото цієї жінки, яку на ношах виносили з зруйнованої лікарні, облетіло весь світ, проте, на жаль, зберегти їй життя не вдалось.

За 19 днів війни через російську агресію в Україні загинули уже 90 дітей.