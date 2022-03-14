Російські військові бомблять здебільшого мирні міста і цивільну інфраструктуру

За 18 днів війни в Україні загинули 90 дітей. Понад 100 отримали поранення. Найбільше постраждалих у Київській, Харківській, Донецькій, Чернігівській, Сумській, Херсонській, Миколаївський та Житомирській областях. Таку інформацію повідомили в Офісі генпрокурора станом на ранок 14 березня.

«Лише вчора у Миколаївській області внаслідок обстрілів цивільної інфраструктури загинуло двоє дітей та ще двох поранено», – вказано у повідомленні.

Величезних втрат зазнає цивільна інфраструктура. Зокрема, через обстріли і бомбардування в Україні знищено 59 закладів освіти, пошкоджено – 379. В одній Донецькій області зруйновано 119 навчальних закладів.

Нагадаємо, як повідомляла Маріупольська міська рада 13 березня, у місті загинуло майже 2200 мешканців через блокування та постійні обстріли міста.

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