Українські захисники відібрали у російських окупантів радіолокаційну станцію та вузол зв’язку

Вранці у понеділок, 14 березня, українські захисники відібрали у російських окупантів радіолокаційну станцію та вузол зв’язку. Про новий трофей повідомили сухопутні війська ЗСУ.

«Тепер будемо бачити небо і землю, і відслідковувати ворога на відстані у 150 км», – повідомляють ЗСУ.

У повідомленні зазначено, що новий трофей здобув підрозділ «Бойове братерство України» тероборони. Проте не вказано, у якій саме області.

Нагадаємо, що за 19 днів війни російські окупанти втратили вже понад 12 тис. військових, також було знищено понад 2,7 тис. одиниць різної техніки. Часто російські військові здаються в полон, залишаючи робочу техніку, або ж наші військові здобувають її у боях, тоді вона служить уже проти ворога.

Додамо, що нещодавно українські піхотинці відкопували з болота цілу колону російської техніки (танки, САУ, «Буратіно»), яка застрягла просто посеред зораного поля.