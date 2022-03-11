Українські піхотинці освоюють захоплені російські танки

Українські військові захопили російські танки, які застрягли на обробленому полі. Піхотинці 93 окремої бригади «Холодний Яр» записали відео, як освоюють російські танки та розповіли, яку ще техніку відкопали.

«Їхали руські і застрягли в полі. Видно, що олені з Сибірі, ніколи не бачили поля оброблені», – розповідає український військовий та додає, що йдеться про танк Т-80БВМ.

На запитання, чи реально танк може загрузнути, військовий відповідає: «Ну як він їде один, то нє, а як їх їде десять, то вони колію копають пів метра глибиною і сідають на пузо».

Інший військовий додає: «На тому полі стояло два танка, три САУ, «Буратіно», дві «мотолигі» (МТ-ЛБ), два бензовоза. А далі, бо ми їздили, ще вибирали техніку, то там ще стояли. Але наші партизани вже їх побили, приціли, все таке».

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