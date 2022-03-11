Ворогу бракує сил, щоб протистояти українцями, тому він шукає союзників. Росія намагається втягнути у війну з Україною Білорусь, запускаючи ракети по її території. Під обстрілами армії РФ сьогодні також опинились західні області України. І нехай ворог не сумнівається, якщо він нападатиме, то тут йому дадуть відсіч.

ZAXID.NET підсумовує шістнадцятий день війни та коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Івано-Франківськ та Луцьк прокинулись від вибухів, ворог починає наступати на захід країни і уже є перші жертви. Росіяни трьома авіаударами обстріляли цивільні об'єкти у Дніпрі, обстріли були й на Сумщині та Харківщині.

Російські військові викрали мера Мелітополя Івана Федорова, який відмовився співпрацювати з окупантами.

Ворожі літаки бомбардували кілька прикордонних населених пунктів у Булорусі, атаку росіяни нанесли з території України, намагаючись таким чином втягнути Білорусь у війну.

Втрати російських окупантів

Маємо чим поділитись про здобутки наших військових. ЗСУ ліквідували одразу кількох непересічних для російської армії осіб. Йдеться про командувача Східним військовим округом РФ Андрєя Колєснікова, заступника командира винищувального авіаполку Алєксєя Хасанова та начальника розвідки полку РФ Андрія Бурлакова. І цей список поповнюється, адже вижити у цій війни росіяни можуть лише здавшись у полон.

До речі, про полон. Тероборона Сумщини взяла в полон 29 російських військових. Напередодні українці також знищили полк російських десантників з технікою: розбили дві колони ворожої техніки і уразили 10 літаків.

Станом на ранок 11 березня втрати Росії серед особового складу становлять понад 12000 військових. Також було знищено:

танків ‒ 353 (+18);

бойових броньованих машин (ББМ) ‒ 1 165 (+60);

артилерійських систем – 125 (+2);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 58 (+2);

засобів протиповітряної оборони – 31 (+2);

літаків – 57 (+8);

гелікоптерів – 83 (+2);

автомобільної техніки – 558 (+32);

легких швидкісних катерів/кораблів – 3 (+0);

цистерн з паливом – 60 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 7 (+0).

Втрати ЗСУ та мирного населення

Двоє цивільних загинули унаслідок нічних обстрілів на Сумщині, щонайменше одна людина загинула через обстріли Дніпра. Також шестеро людей поранені, серед яких і журналіст «Радіо Свободи», через обстріл крилатими ракетами на Київщині.

Росіяни випустили чотири ракети по аеродрому в Луцьку. Четверо військовослужбовців загинули, ще шестеро отримали поранення.

Хроніки опору. День шістнадцятий – у прямій трансляції​ ZAXID.NET