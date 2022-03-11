Сьогодні вночі росіяни обстріляли житлові будинки на Сумщині. За інформацією голови Сумської ОВА Дмитра Живицького, внаслідок ворожих обстрілів загинули двоє цивільних.

«У ніч на 11 березня російські орки обстріляли житлові будинки хутора Кердилівщина Маловорожбянської сільради. Загинуло двоє місцевих мирних мешканців: Василь Маслюк (приліт у двір) та Валерій Суханов (осколкове)», – повідомив Дмитро Живицький.

Також він зазначив, що 11 березня гуманітарні коридори з Сумщини до інших міст не працюватимуть.

Нагадаємо, напередодні внаслідок авіаудару у Тростянці на Сумщині загинули троє людей. Раніше російські літаки авіабомбами вщент знищили будинки в Сумах, тоді загинули понад два десятки людей.

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