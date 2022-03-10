Росіяни авіаударом вбили трьох людей у Тростянці на Сумщині
Серед загиблих внаслідок авіаудару є дитина
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У Тростянці на Сумщині внаслідок ворожого артилерійського обстрілу 9 березня загинули троє людей, у тому числі неповнолітній хлопець, повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
«Артилерія ворога обстріляла колишній завод «Електробутприлад». В результаті обстрілу загинуло троє містян, серед яких був неповнолітній хлопець», – написав він у Telegram.
За словами Живицького, після обстрілів у місті довго вирували пожежі. Дороги в напрямку Сум і Тростянця непроїзні у зв'язку з рухом колон ворожої техніки.
Зазначимо, що Тростянець тимчасово окупувала ворожа російська армія.
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