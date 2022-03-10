Після авіаударів по Тростянцю у місті спалахнули пожежі

У Тростянці на Сумщині внаслідок ворожого артилерійського обстрілу 9 березня загинули троє людей, у тому числі неповнолітній хлопець, повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

«Артилерія ворога обстріляла колишній завод «Електробутприлад». В результаті обстрілу загинуло троє містян, серед яких був неповнолітній хлопець», – написав він у Telegram.

За словами Живицького, після обстрілів у місті довго вирували пожежі. Дороги в напрямку Сум і Тростянця непроїзні у зв'язку з рухом колон ворожої техніки.

Зазначимо, що Тростянець тимчасово окупувала ворожа російська армія.

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