Внаслідок авіаудару по Пісківці зруйновано дев’ять житлових будинків

Внаслідок авіаудару по селищу Пісківка в Бучанському районі на Київщині, який завдали російські загарбники, загинула 20-річна дівчина, ще двоє людей отримали поранення, повідомила ввечері у середу, 9 березня, Національна поліція.

«8 березня о 21:30 російська авіація завдала удару по селищу Пісківка в Бучанському районі. Ворог скинув бомби на житлові будинки мирного населеного пункту. Загинула 20-річна дівчина, двох людей поранено, знищено 9 житлових будинків», – сказано в повідомленні.

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