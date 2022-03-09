Молода дівчина загинула внаслідок російського авіаудару на Київщині
Суспільство — Володимир Пиріг, 0 0
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Внаслідок авіаудару по Пісківці зруйновано дев’ять житлових будинків
Внаслідок авіаудару по селищу Пісківка в Бучанському районі на Київщині, який завдали російські загарбники, загинула 20-річна дівчина, ще двоє людей отримали поранення, повідомила ввечері у середу, 9 березня, Національна поліція.
«8 березня о 21:30 російська авіація завдала удару по селищу Пісківка в Бучанському районі. Ворог скинув бомби на житлові будинки мирного населеного пункту. Загинула 20-річна дівчина, двох людей поранено, знищено 9 житлових будинків», – сказано в повідомленні.
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