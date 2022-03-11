У четвер, 10 березня, бомбардувальна та штурмова авіація Повітряних сил, при вогневій підтримці вертольотів армійської авіації Сухопутних військ Збройних сил України завдала нищівного удару по двох великих колонах техніки росіян.

Як повідомило командування Повітряних сил Збройних сил України, це цілий полк десантних російських військ із повним комплектом техніки: танки, БМП, «Гради» та інше.

Відомо, що зенітні ракетні війська Повітряних сил уразили чотири ворожі повітряні цілі – попередньо, три штурмовики Су-25 та Су-34, який після ураження не долетів до власного аеродрому і впав на території Росії. Ще чотири ворожі літаки (переважно це Су-25) уразила авіація Повітряних сил.

«Є гарна інформація і від підрозділів Сухопутних військ, підтверджена фотоматеріалами, які на різних напрямках збили два штурмовики окупантів Су-25. Один із них – американським “Стінгером”. Тож маємо дані про ураження десяти літаків російських фашистів, які бомбили мирні міста українців. Інформація буде уточнена та оприлюднена на офіційних джерелах», – сказано в повідомленні.

Крім того, авіаційні безпілотні комплекси «Байрактар ТБ-2» у четвер знищили ЗРК «Бук М-1» та інші цілі.

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