Росіяни завдали трьох авіаударів по Дніпру
Попередньо відомо про одного загиблого, на місці працюють рятувальники
У п’ятницю зранку, 11 березня, близько 6 години ранку у Дніпрі пролунали вибухи. Попередньо відомо про три авіаудари. За оперативною інформацією ДСНС України, одна людина загинула.
«Близько 06:10 у Новокодатському районі м. Дніпро сталося три авіаудари по місту, а саме: потрапляння поблизу дитячого садка і багатоквартирного житлового будинку та влучання двоповерхову взуттєву фабрику, внаслідок чого відбулося загорання. Попередньо одна особа загинула», – повідомили в ДСНС.
На місці працює 20 рятувальників та 4 одиниці техніки. Пізніше пост ДСНС видалили.
Також сьогодні зранку вибухи пролунали у Луцьку. Через це у місті було призупинено роботу двох котелень.
Напередодні росіяни обстріляли з реактивних систем залпового вогню «Ураган» місто Ніжин у Чернігівській області, внаслідок чого двоє людей загинули.
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