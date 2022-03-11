Снаряди влучили поблизу дитячого садка і багатоквартирного житлового будинку

У п’ятницю зранку, 11 березня, близько 6 години ранку у Дніпрі пролунали вибухи. Попередньо відомо про три авіаудари. За оперативною інформацією ДСНС України, одна людина загинула.

«Близько 06:10 у Новокодатському районі м. Дніпро сталося три авіаудари по місту, а саме: потрапляння поблизу дитячого садка і багатоквартирного житлового будинку та влучання двоповерхову взуттєву фабрику, внаслідок чого відбулося загорання. Попередньо одна особа загинула», – повідомили в ДСНС.

На місці працює 20 рятувальників та 4 одиниці техніки. Пізніше пост ДСНС видалили.

Також сьогодні зранку вибухи пролунали у Луцьку. Через це у місті було призупинено роботу двох котелень.

Напередодні росіяни обстріляли з реактивних систем залпового вогню «Ураган» місто Ніжин у Чернігівській області, внаслідок чого двоє людей загинули.

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