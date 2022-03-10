Обстріл Ніжина з «Ураганів» призвів до загибелі людей та руйнувань будинків і теплотраси

Російські загарбники у четвер, 10 березня, обстріляли з реактивних систем залпового вогню «Ураган» місто Ніжин у Чернігівській області, внаслідок чого двоє людей загинули.

«Сьогодні о 14:20 був руйнівний обстріл з РСЗВ “Ураган”. Є інформація про 8 поранених та 2 загиблих», – повідомив міський голова Ніжина Олександр Кодола.

Крім того, за його словами, внаслідок вибуху пошкоджено 40 метрів теплотраси, проводяться ремонтні роботи. До кінця дня теплопостачання мали відновити.

Також внаслідок обстрілу було знеструмлено чотири будинки, а у школі, амбулаторії та дитсадку було пошкоджено вікна.

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