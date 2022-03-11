Зранку на аеродромі у Луцьку пролунали декілька потужних вибухів. У обласній військовій адміністрації повідомляють, що наразі там ліквідовують пожежу. За попередньою інформацією, жертв немає. Деталі інциденту обіцяють повідомити згодом.

Декілька потужних вибухів пролунали у Луцьку близько 05:45. Луцький міський голова Ігор Поліщук закликав містян перейти в укриття. «Вибухи в стороні аеродрому. Всім в укриття! Не публікуйте жодних фото, адрес і координатів», – написав він.

Через цю ситуацію в місті одразу ж відключили дві котельні на вулицях Карбишева та Арцеулова.

Згодом у Волинській військовій адміністрації підтвердили, що вибухи лунали на луцькому аеродромі. За попередньою інформацією, жертв немає. Наразі там ліквідовують пожежу. Про детальніші обставини події обіцяють повідомити згодом.

Також приблизно в цей же час російські військові завдали трьох авіаударів по Дніпру. За оперативною інформацією ДСНС України, одна людина загинула.

Зазначимо, що вибухи на військовому аеродромі у Луцьку було чутно в перший день війни, зранку 24 лютого. Тоді під час гасіння пожежі на летовищі легкі травми отримав лише один рятувальник, втім, після отримання медичної допомоги він зміг одразу ж заступити на бойове чергування.

Хроніки опору. День п'ятнадцятий – у прямій трансляції​ ZAXID.NET