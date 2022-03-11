Майор Андрій Бурлаков загинув ще 27 лютого під час захоплення аеропорту в Херсоні

ЗСУ знищили під час намагання захопити аеропорт у Херсоні загинув начальник розвідки одного з полків Росії Андрій Бурлаков. Про його загибель повідомили російські ЗМІ у четвер, 9 березня.

Відомо, що уродженець Анапи Андрій Бурлаков загинув ще 27 лютого під час намагання захопити аеропорт Херсона. Про смерть військовослужбовців 9 березня повідомила місцева газета «Анапське Чорномор'я».

Андрій Бурлаков був заступником начальника штабу з розвідки, начальником розвідки полку РФ. Під час операції з захоплення аеропорту Херсона його завданням було організувати артилерійську розвідку. Проте автомобіль, у якому перебував майор, розстріляли українські військові. Бурлаков загинув на місці.



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