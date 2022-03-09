Збройні сили України ліквідували командира мотострілецького полку Росії, підполковника Юрія Агаркова, пише у середу, 9 березня, «Думская».

Як йдеться у повідомленні, вбитий загарбник командував 33-м мотострілецьким полком, а в минулому очолював штаб 56-тої окремої десантно-штурмової бригади. Відомо, щов Україні він був разом зі своїм полком, який також зазнав втрат, свідчать некрологи, опубліковані у російських ЗМІ.

За даними розвідки, з початку агресії в Україні загинуло щонайменше шість старших офіцерів, від командира полку і до заступника командувача 41-ї російської армії.