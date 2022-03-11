До війни в Україні Алєксєй Хасанов брав участь у військових діях у Сирії

Збройні сили України ліквідували російського пілота Алєксєя Хасанова. Про це повідомила низка ЗМІ міста Брянськ, звідки він був родом.

Зазначається, що 44-річний підполковник Алєксєй Хасанов був пілотом російського винищувача Су-30 СМ. Він брав участь у воєнних діях у Сирії й з 2019 року служив в Калінінградській області, де обіймав посаду заступника командира полку.

Російські ЗМІ пишуть, що Алєксєй Хасанов загинув 5 березня під час виконання «спеціальної операції», однак його смерть росіяни підтвердили лише 10 березня. Після смерті президент РФ Владімір Путін нагородив його Орденом Мужності.

«Передаємо вітання сім’ї заступника командира 31-го винищувального авіаційного полку, підполковника Хасанова Алєксєя Нарзулаєвича, який вирішив бомбити мирне населення в Україні, але став добривом», – написав у Telegram колишній український нардеп Борислав Береза.

Водночас українські силовики про смерть російського пілота не повідомляли.

Хроніки опору. День шістнадцятий – у прямій трансляції​ ZAXID.NET