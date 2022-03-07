Вбитий на території України російський окупант Костянтин Зізевський

Українські військові ліквідували російського полковника, командира 247-го гвардійського десантно-штурмового полку ВДВ Костянтина Зізевського, який прийшов в Україну з окупаційними військами. Про загибель колишнього товариша по службі повідомив мер міста Невинномиськ Михайло Мінєнков.

«Скорботна звістка. Під час спеціальної військової операції із захисту Донецької та Луганської народних республік загинув мій товариш – командир 247-го гвардійського десантно-штурмового полку, гвардії полковник Зізевський Костянтин», – повідомив Мінєнков у Instagram.

Також російські ЗМІ повідомили про ліквідацію в Україні ставропольського офіцера Нурмагомеда Гаджімагомедова. Йому присвоєно звання героя Росії посмертно.

Раніше у боях на території України було знищено заступника командира 41-ї загальновійськової армії Центрального військового округу Росії, генерал-майора ВДВ Андрія Суховецького. Також українська армія ліквідувала російського полковника Віктора Ісайкіна.