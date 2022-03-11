Російські літаки атакували білоруську територію на кордоні з Україною на території села Копані

Російські літаки бомбардували кілька прикордонних населених пунктів у Булорусі, атаку росіяни нанесли з території України. Міністр оборони України Олексій Резніков назвав цю атаку провокацію для втягнення Білорусі у війну з Україною. Міноборони Білорусі, своєю чергою, взагалі заперечили інформацію про бомбардування своїх сіл.

За інформацією МВС України та командування Повітряних сил ЗСУ, спочатку два російські військові літаки залетіли з Білорусі на Рівненщину, де здійснили бомбардування, після чого розвернулись і полетіли на Білорусь, де обстріляли село Копані.

«Сьогодні о 14.30 від ДПС надійшла інформація, що російські літаки зайшли на територію України, розвернулись над нашими н. п. Городище та Тумені, після чого нанесли вогневе ураження по населеному пункту Копані (Білорусь)», – сказано у повідомленні командування Повітряних сил.

Пізніше командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що Росія обстріляла й інші прикордонні населені пункти Білорусі: містечко Верхній Теребежів та село Бухличі.

Додамо, що інформація про атаку Білорусі з'явилась одразу після того, як міністр оборони України Олексій Резніков попередив про таку провокацію. Олексій Резніков звернувся до білорусів, щоб вони не втягувались у війну з Україною.

«Мета провокації – змусити чинне керівництво Білорусі до війни проти України. Москва намагається пов'язати вас кров'ю. Гарантую, що українська армія не планувала, не планує і не плануватиме жодних агресивних дій проти Білорусі. За 15 днів війни українські війська знищили понад 12 тис. російських солдатів. Не дозвольте втягти свою країну у цю війну! Збережіть життя своїх близьких! Не дайте Кремлю знищити майбутнє Білорусі!», – закликав міністр оборони України.

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МВС опублікувало відео, як російські винищувачі залетіли в Україну зі сторони Білорусі

Радник голови Офісу Президента Олексій Арестович повідомив, що після бомбардувань Росією білоруських населених пунктів війська Білорусі почали рух в сторону кордону з Україною. Арестович закликав білорусів не піддаватись на провокацію РФ.

«Ми не збираємось воювати з білорусами, а ви не повинні дозволити втягнути себе в цю злочинну авантюру, яку росіяни провокують свідомо тепер не лише використанням вашої військової інфраструктури, аеродромів і запуском балістичних ракет типу «Іскандер» з вашої території. Тут вже пряма провокація: удар по українській території, потім удар по Білорусі. Не дайте втягнути себе у війну – воно вам не потрібно. Ми за 15 днів знищили 12 тисяч російських військових, вам не треба попадати у це число. Це не потрібно Білорусі, повірте» – наголосив Арестович.

МВС опублікувало відео, як російські винищувачі залетіли в Україну зі сторони Білорусі

За інформацією білоруських ЗМІ, міністерство оборони Білорусі назвало фейком інформацію про напад на білоруські села. «Міністерство оборони однозначно стверджує, що інформація про ракетний удар по білоруському селу є відкритою нісенітницею», – заявила речниця Міноборони Інна Горбачова.

Нагадаємо, що 11 березня, самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко зустрівся з президентом Росії Владіміром Путіним, де заявив, що Україна хотіла напасти на Білорусь.

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