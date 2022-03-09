Білоруські військові не хочуть підтримати російську агресію і воювати проти України. Про це свідчать результати опитування серед особового складу, які стали відомі Генштабу Збройних сил України.

«У Збройних силах Республіки Білорусь 8 березня було проведено внутрішнє анонімне опитування щодо їхньої готовності взяти участь у бойових діях на боці ЗС РФ. Результати демонструють, що переважна більшість особового складу не готова до участі у війні проти України», — повідомили у вечірньому зведенні 9 березня Генерального штабу ЗСУ.

Там додали, що російські солдати також не мають великої мотивації для війни в Україні.

«Російські окупанти деморалізовані, психологічний стан військовослужбовців ЗС РФ стрімко погіршується. Водночас підрозділи інформаційної боротьби ЗС РФ готують психологічні акції щодо підриву довіри до представників української державної влади на місцях», — зазначили у ЗСУ.

Нагадаємо, багато підрозділів російської армії зайшли на територію України з Білорусі. Також звідти було випущено велику кількість ракет в цивільну інфраструктуру. Щодо Білорусі також застосовано економічні санкції низкою європейських країн та США.

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