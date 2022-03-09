ЄС вводить санкції проти ще 160 росіян. У середу комітет постійних представників ЄС розширив перелік санкцій проти РФ і Білорусі за вторгнення в Україну. Під санкції попали 160 російських олігархів та члени Ради Федерації РФ. Також запроваджують обмеження на криптовалютні операції та експорт технологій морської навігації. Окрім того, під санкції потрапили три білоруські банки.

«Ми ще більше посилюємо мережу санкцій у відповідь на військову агресію Росії проти України», – повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у Twitter.

У її повідомленні зазначено, що до санкційного переліку додали:

160 осіб — олігархів і членів Ради Федерації РФ (наразі перелік підсанкційних осіб не повідомляють);

Банківський сектор Білорусі. За інформацією видання «Парламент.ua», це три банки, які відключать від SWIFT. Йдеться про: «Белагропромбанк», «Добрабит Банк», «Білоруський банк розвитку»;

Заборона на експорт технологій морської навігації в Росію;

Певні обмеження на криптовалютні операції.

За інформацією видання «Європейська правда», ці санкції будуть офіційно прийняті Радою ЄС шляхом письмової процедури з метою їх швидкої публікації в Офіційному журналі Європейського Союзу. Офіційне рішення мають опублікувати 9 березня.

Нагадаємо, що ЄС та США запровадили санкції проти Росії через її вторгнення в Україну. Їх перелік постійно розширюють. Окрім того, з початку повномасштабної війни в Україні міжнародні компанії та сервіси масово заявляють про зупинку співпраці з Росією. Усі гіганти світової економіки припиняють працювати на території країни-агресора. Також під санкції попала і Білорусь, адже частина російських військ атакувала Україну за підтримки білоруських збройних сил.

До слова, фінансові аналітики прогнозують дефолт Росії вже у середині квітня.

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