Міністерство фінансів США у четвер, 24 лютого, оголосило про санкції проти 24 білоруських фізичних та юридичних осіб, включаючи міністра оборони Віктора Хреніна, за підтримку військової операції Росії в Україні.

«Міністерство фінансів США продовжує завдавати збитків військовим і фінансовим можливостям Білорусі за допомогою цілеспрямованих санкцій. Крім того, завдяки взаємозв'язку між двома країнами дії Мінфіну, вжиті сьогодні проти Росії, також завдадуть серйозних економічних збитків режиму Лукашенка», – йдеться у заяві міністерки фінансів США Джаннет Єллен, повідомляє агенція «Інтерфакс-Україна».

Під санкції, зокрема, потрапили два білоруські державні банки – «Белінвестбанк» і «Дабрабыт».

Також обмежувальні заходи, крім Хреніна, запроваджуються проти держсекретаря Ради безпеки Білорусі Олександра Вольфовича.

Нагадаємо, частина російських військ 24 лютого атакувала Україну за підтримки білоруських збройних сил.

Російські військові спільно з білоруськими 10 лютого розпочали біля українських кордонів спільні військові навчання «Союзна рішучість-2022», які мали закінчитися 20 лютого, але були продовжені на невизначений термін.