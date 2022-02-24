Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що завдяки опору, який проявили українці, ворогу не вдалося досягти своїх загарбницьких планів.

«Триває 19-та година нашого спротиву широкомасштабному російському вторгненню. Станом на 00:00 25 лютого угруповання сил оборони веде організовану оборонну операцію на півдні. Визначеним складом сил ведуться оборонні бої в районі східніше Херсону», – повідомив він на своїй сторінці у Facebook.

За словами Залужного, механізовані підрозділи ЗС України відбили автомобільний міст та закріпилися на лівому березі Дніпра.

Механізованими підрозділами ЗСУ в районі Рикове нанесено ураження переважаючим силам противника. Ворог знищений, успіху не має.

«Угруповання об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей за результатом бойових дій на окремих напрямках відновили положення по передньому краю. В смузі відповідальності окремих підрозділів противник намагається вклинитися в бойові порядки наших військ на глибину взводних опорних пунктів. Орієнтовні втрати противника склали: танків – більше 30 од., бойових броньованих машин – до 130 од., літаків – 5, вертольотів – 6», – повідомив Залужний.

Також головнокомандувач ЗСУ повідомив, що:

На Сіверському напрямку ведуться оборонні бої в районах Перемога та Глухів. Ворожа колона зупинена.

Підрозділи першої танкової бригади по річці Білоус у напрямку Чернігова зупинили переважаючі сили окупантів.

На Волині механізовані підрозділи ЗС України зайняли позиції на визначених рубежах в готовності до відбиття наступу противника.

На Слобожанщині оперативне угруповання ЗС України веде оборону в районах населених пунктів Довжанка, Харків, Охтирка, Суми.

В районах Вовчанська, Білого Колодязя, Приколотного ведуться оборонні бої.

Підрозділи забезпечення в Охтирці зупинили черговий наступ противника.

«Угруповання Військово-Морських Сил ЗС України продовжує ведення бойових дій в південно-західній частині Чорного моря. Здійснюється оборона пунктів базування та портів Одеси, Південного, Очакова, Чорноморська», – йдеться повідомленні.

Визначені сили і засоби перейшли до оборони міста Києва.

Повітряні Сили ЗС України здійснюють відбиття повітряних ударів противника, ведуть постійну розвідку застосуванням БПЛА, завдали удари по колонах окупаційних військ в районах населених пунктів Нова Збурівка, Куп’янськ, Нова Каховка та десанту противника в районі аеродрому Гостомель.

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