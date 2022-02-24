Цитата дня

«Дякую кожному з вас, хто сьогодні в строю боронить нашу землю від російського окупанта. Спасибі вашим рідним за те, що чекають. Дякую Українському Народу за довіру, допомогу, молитви.​

Молимося за душі загиблих побратимів і швидке одужання поранених.​

​Боремося далі! Весь сектор безпеки і оборони дає гідну відсіч. Буде тяжко, але ми встоїмо. Бліцкригу у росіян не вийшло. Вмиються власною кров’ю!​​

За нами правда. З нами Бог. І Перемога буде за нами!».