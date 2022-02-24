«Бліцкригу у росіян не вийшло. Вмиються власною кров’ю!». Цитата дня
Суспільство — ZAXID.NET, 0 0
0 0
До теми
Цитата дня
«Дякую кожному з вас, хто сьогодні в строю боронить нашу землю від російського окупанта. Спасибі вашим рідним за те, що чекають. Дякую Українському Народу за довіру, допомогу, молитви.
Молимося за душі загиблих побратимів і швидке одужання поранених.
Боремося далі! Весь сектор безпеки і оборони дає гідну відсіч. Буде тяжко, але ми встоїмо. Бліцкригу у росіян не вийшло. Вмиються власною кров’ю!
За нами правда. З нами Бог. І Перемога буде за нами!».
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, 24 лютого
Головнокомандувач Збройних Сил Валерій Залужний звернувся до бійців та офіцерів української армії зі словами вдячності за їхню мужність і стійкість в обороні країни, а також подякував звичайним українцям за допомогу і молитви.
Це наш Instagram,
в нього ми вкладаємо душу. Підписуйтеся, Вам сподобається.
в нього ми вкладаємо душу. Підписуйтеся, Вам сподобається.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
До теми
ZAXID.NET