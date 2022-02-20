Росія і Білорусь раптово вирішили продовжити спільні військові навчання «Союзна рішучість-2022», які проходять біля українських кордонів, через загострення ситуації на Донбасі і нібито зростання військової активності біля кордонів цих країн.

«У зв'язку з наростанням військової активності біля зовнішніх кордонів Союзної держави та загостренням ситуації на Донбасі, президентами Республіки Білорусь та Російської Федерації прийнято рішення про перевірку сил реагування Союзної держави продовжити. Під час неї ретельно опрацюватимуть етапи оборони Союзної держави, які не були охоплені з таким ступенем деталізації навчальними питаннями попереднього періоду перевірки. Загалом, її спрямованість залишиться незмінною – вона має забезпечити адекватне реагування та деескалацію військових приготувань недоброзичливців поблизу наших спільних кордонів», – заявив міністр оборони Білорусі Віктор Хренін.

Він додав, що сусідні з Білоруссю країни «в екстреному позаплановому порядку накачуються сучасною зброєю».

Очевидно, Хренін мав на увазі Україну, яка отримує сучасну зброю, щоб протистояти Росії, яка планує вторгнення, а також Польщу та країни Балтії, де Нато нарощує військову присутність через плани Росії атакувати Україну.

Білорусько-російські військові навчання «Союзна рішучість-2022» розпочалися в Білорусі 10 лютого і мали завершитися 20 лютого. Раніше Хренін стверджував, що ці військові навчання не спрямовані проти України. У Росії також стверджували, що всі її військові після навчань у Білорусі повернуться в місця дислокації.