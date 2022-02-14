У понеділок, 14 лютого, міністр оборони України Олексій Резніков у телефонному режимі поспілкувався з міністром оборони Білорусі Віктором Хреніним. Останній запевнив у відсутності ризиків і загроз для України з території його країни.

За словами Резнікова, якого процитувала прес-служба Міністерства оборони України, бесіда відбулась заради «відновлення атмосфери діалогу, зниження градусу публічних проявів та забезпечення безпеки у регіоні».

Очільники оборонних відомств обговорили питання реалізації заходів щодо підвищення довіри і транспарентності під час проведення військових навчань поблизу державного кордону. А також щодо виключення можливих інцидентів та взаємного інформування про виникнення позаштатних ситуацій.

Міністр оборони України поінформував білоруського колегу про перебіг командно-штабних навчань «Заметіль - 2022», наголосивши на тому, що вони мають оборонний характер.

Крім того, з метою зміцнення взаємної довіри міністри домовились про візит аташе з питань оборони Білорусі в Україні на навчання «Заметіль – 2022», а також про візит аташе з питань оборони України у Білорусі на білорусько-російські навчання «Союзна рішучість — 2022».

Міністри також домовились про продовження контактів з метою розвитку відносин в оборонній сфері в дусі добросусідства.

Додамо, що раніше у прогнозах іноземних розвідок про можливе вторгнення Росії в Україну зазначалося, що Росія може напасти з кількох напрямків, в тому числі і з Білорусі.

Також раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко погрожував Україні військовою відповіддю в разі наступу на Донбасі.