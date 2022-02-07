Білоруський диктатор Олександр Лукашенко пригрозив перекрити поставки паливно-мастильних матеріалів та електрики до України, якщо вона «зіткнеться із Росією». Про це він сказав в інтерв’ю кремлівському пропагандисту Владіміру Соловйову, фрагменти якого останній опублікував у Telegram.

«Якщо ви [Україна] зіткнетеся з Росією, ми будемо не з вами. Ми відріжемо всякі поставки не тільки паливно-мастильних матеріалів, але, разом із Росією, й електрику», – заявив Лукашенко.

Зазначимо, що у лютому Україна планує тимчасово від’єднатися від енергосистем Росії та Білорусі для тестування роботи в ізольованому режимі.

Раніше у цьому інтерв’ю самопроголошений президент Білорусі пригрозив спільно із Росією дати військову відповідь Україні у разі «наступу» на Донбас.

Це не перший виступ Лукашенко із відверто ворожою риторикою щодо України. Зокрема, він і раніше погрожував «не залишитись осторонь в разі війни на Донбасі» або на кордонах із Росією, визнавав Крим «російським», заявляв, що Росія розмістила в Білорусі ракетний комплекс С-400 і звинувачував Україну в стягуванні сил до білоруського кордону.