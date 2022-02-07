Олександр Лукашенко дав велике інтерв'ю російському пропагандисту Володимиру Соловйову

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко нагадав президентові країни-агресорки Володимиру Путіну про обіцянку надати білоруському диктатору звання полковника. Про це Лукашенко розповів в інтерв'ю російському пропагандисту Володимиру Соловйову, інформує БЕЛТА.

За словами Лукашенка, глава РФ все ніяк цього не робить.

«Я підполковник за званням. Я ж не можу собі генералісимуса зірку повісити чи генеральську. Путін – полковник, обіцяв мені полковника присвоїти – досі не присвоїв», – поскаржився Лукашенко.

На запитання, як це можливо, щоб президент іншої країни став полковником армії РФ, Лукашенко відповів, що «це його проблема».

Тоді російський пропагандист нагадав президентові Білорусі, що той служив у радянській, а не російській армії.

«Вона була і російська, і білоруська. Надай мені звання полковника Радянської армії», – сказав своєю чергою Лукашенко.

«Ви хочете, щоб полковник Путін вам привласнив звання полковника і було два полковники? Буде два полковники на чолі Росії та Білорусі?», – запитав ведучий.

«Ми йому (Путіну – ред.) потім надамо звання генерала», – відповів Лукашенко.

Як інформував ZAXID.NET, білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь піде на спільні з Москвою військові дії проти України у разі наступу ЗСУ на Донбас.