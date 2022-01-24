Лукашенко зібрався стягувати до кордону з Україною «цілий контингент» військових

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про плани стягнути до кордону з Україною «цілий контингент», щоб «захистити південний кордон». Про це повідомляє Telegram-канал «Пул первого».

Диктатор заявив, що проводити військові навчання з Росією на півдні країни для Білорусі особливо важливо.

«Нам доведеться там розгорнути цілий контингент білоруської армії. Це не пов'язано з ніякою окупацією: ми просто хочемо захистити наш південний кордон», – сказав Лукашенко.

Також самопроголошений президент вважає, що потрібно звертати увагу не лише на концентрацію військ з боку країн ЄС, але й України. За його словами, саме Україна нібито «почала стягувати війська до кордонів».

«Не ми першими почали звертати увагу на наш південний кордон — українці почали стягувати туди війська. Не розумію, навіщо», — сказав Лукашенко.

Він також зазначив, що у Білорусі військові навчання спільно з Росією проводять вже не перший рік. Хоча саме навчання «Союзна рішучість», які триватимуть із 10 до 20 лютого, цьогоріч відбуватимуться вперше.

Раніше самопроголошений президент Білорусі кілька разів виступав з відверто ворожою риторикою щодо України. Зокрема, він погрожував «не залишитись осторонь в разі війни на Донбасі» або на кордонах із Росією, визнавав Крим «російським», заявляв, що Росія розмістила в Білорусі ракетний комплекс С-400 і звинувачував Україну в стягуванні сил до білоруського кордону.

За даними The New York Times, біля кордонів України залишаються приблизно 100 тис. російських військових. Зокрема, Росія стягує військову авіацію. А в Білорусі на лютий заплановані військові навчання з Росією, і солдати вже починають прибувати до країни. В українській розвідці кажуть, що Росія готується до можливої атаки на схід і південь України в січні-лютому 2022 року. Американські розвідники, вважають, що наступ на Україну може відбутися з трьох напрямків: з окупованого Криму, Білорусі та російського кордону.