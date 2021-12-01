Російський ЗРК С-400 здатний вражати цілі на відстані до 400 км

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко в інтерв’ю російському пропагандистському ресурсу «РИА Новости» заявив, що Росія вже поставила на території Білорусі один бойовий зенітно-ракетний комплекс С-400.

«Ми створили навчальний центр, куди Росія вже поставила С-400. Це бойова модель. Наразі вже проводяться відповідні навчання та тренування [білоруських військових]», – заявив Лукашенко на інтерв’ю, фрагмент якого «РИА Новости» оприлюднив 1 грудня.

Диктатор також додав, що проситиме президента Росії Володимира Путіна залишити цей зенітно-ракетний копмлекс на території Білорусі.

Ракетний комплекс С-400 – російська зенітно-ракетна система великого і середнього радіуса дії. Із ракетами 40Н6Е, які російська армія взяла на озброєння ще влітку 2018 року, цей комплекс здатний вражати цілі на максимальній відстані 400 км та висоті до 185 км.

Нагадаємо, що раніше Олександр Лукашенко визнав Крим «російським» не тільки фактично, але й юридично. Ще раніше самопроголошений президент Білорусі пригрозив втрутися в разі війни на Донбасі або на кордонах із Росією.

Що відомо про російська війська на кордоні із Україною?

За даними ГУР Міноборони України, Росія накопичує війська на певному віддаленні від кордону України. Розвідка допускає, що Путін може вдатися до вторгнення на південь і схід України. За його словами, імовірна атака починатиметься з авіаударів, артилерійських і бронетанкових ударів з висадкою десанту в Одесі та Маріуполі, а також меншим вторгненням через територію Білорусі. Наразі відомо, що РФ зосередила 115 тис. військових біля українських кордонів і в Криму

Дані української розвідки підтвердили американські колеги. США вже передали розвіддані деяким членам НАТО. Вони свідчать про те, що Росія дійсно готується до вторгнення в Україну за багатьма напрямками – зокрема з боку Білорусі та окупованого Криму. Водночас, американці до кінця не впевнені у можливості нападу Росії на Україну та у серйозності намірів Володимира Путіна. За даними Bloomberg, остаточне рішення щодо інтервенції Кремль, ймовірно, ще не ухвалив.