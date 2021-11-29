Накопичення військової сили включає танки та артилерію

Росія розмістила понад 40 тактичних військових угрупувань біля кордонів України, а також на території тимчасово окупованого Криму та частин Донецької і Луганської областей. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, пише УНІАН.

«Те, що ми бачимо зараз, є дуже серйозним. Росія розмістила чисельну воєнну силу в регіонах біля державного кордону України. Це включає танки, артилерію, повітряні та військово-морські сили. Там перебуває більше 40 батальйонних тактичних груп, що складаються зі 115 000 військових включно з територію Криму і Донбасу», – зазначив міністр.

Він додав, що нині Росія відмовляється прозоро пояснити свої дії та військові просування.

«Ці сили значною мірою були присутні на наших кордонах принаймні з весни 2021 року. Протягом цих шести місяців Росія фактично не виводила їх, попри публічні заяви своїх найвищих військових посадовців», – зазначив міністр.

Кулеба додав, що він, а також його колеги з Німеччини і Франції готові сісти з Росією за стіл переговорів, але міністр закордонних справ Сергій Лавров уникає зустрічей в Нормандському форматі.

Що взагалі відбувається на кордонах України

Про перекидання російських військ до України повідомило 30 жовтня американське видання The Washington Post. У США звернули увагу, що підрозділи збройних сил РФ перекидають сили ближче до кордонів України.

Через кілька днів Politico опублікувало супутникові зображення, на яких видно скупчення бронетанкових частин, танків і самохідної артилерії разом з наземними військами майже за 260 км від кордону Чернігівської області. Ще ближче до України журналісти помітили переміщення танків і артилерійських установок 4-ї танкової дивізії Росії.

Натомість Міноборони України заперечило цю інформацію і назвало передислокацію військ РФ «плановими заходами в рамках переміщення військ після завершення навчань». Ще через кілька днів в прикордонній службі заявили, що безпосередньо поблизу українських кордонів військ окупантів не побачили. Речник президента України Сергій Никифоров також цю інформацію заперечив і засумнівався в правдивості повідомлень американських ЗМІ.

Вже невдовзі стало відомо, що глава ЦРУ літав у Москву, щоб дізнатися про можливе вторгнення в Україну, а США попередили про таку ймовірність Євросоюз.

Одразу після цього, ГУР підтвердило, що Росія «веде накопичення» на певному віддаленні від кордону України. Українська розвідка допускає, що Путін може вдатися до вторгнення на південь і схід України. За його словами, імовірна атака починатиметься з авіаударів, артилерійських і бронетанкових ударів з висадкою десанту в Одесі та Маріуполі, а також меншим вторгненням через територію Білорусі.

Дані української розвідки підтвердили американські колеги. США вже передали розвіддані деяким членам НАТО. Вони свідчать про те, що Росія дійсно готується до вторгнення в Україну за багатьма напрямками – з боку Білорусі та окупованого Криму.