США поділилися із європейськими партнерами розвідданими, які показують нарощення російських військ та артилерії для підготовки до швидкого та широкомасштабного вторгнення в Україну на початку 2022 року, повідомляє Bloomberg. Водночас, американці до кінця не впевнені, чи вдасться Росія до інтервенції – все залежить він намірів президента РФ Володимира Путіна.

Сполучені Штати Америки передали розвідувальні дані деяким членам НАТО впродовж минулого тижня. Вони свідчать про те, що Росія дійсно готується до вторгнення в Україну за багатьма напрямками – з боку Білорусі та окупованого Криму. За даними розвідки, для цього росіяни можуть задіяти близько 100 батальйонних тактичних груп, які складають майже 100 тис. військових.

Росіяни можуть розпочати операцію на пересіченій місцевості в холодну пору року. Вона розрахована на тривалу окупацію та має охопити велику територію, пише Bloomberg.

Половина тактичних груп вже перебуває на позиціях. В разі нападу їм надаватиметься підтримка з повітря. Росія також призвала десятки тисяч резервістів у безпрецедентних після розпаду СРСР масштабах, хоча раніше не оголошувала жодного великого призову. Розвідка також повідомила і про посилення російської дезінформації, спрямовану на Україну.

США до кінця не впевнені у можливості нападу Росії на Україну та у серйозності намірів Володимира Путіна. Як пише Bloobmberg, остаточне рішення щодо інтервенції Кремль, ймовірно, ще не ухвалив.

Нагадаємо, що раніше Головне управління розвідки Міноборони України попередило, що напад на схід і південь України можливий на початку 2022 року – орієнтовно до кінця січня–початку лютого.