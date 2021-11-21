Голова ГУР Міноборони Кирило Буданов попередив про ймовірний напад Росії на південь і схід України

Росія сконцентрувала понад 92 тис. військовослужбовців біля кордонів з Україною: готується атакувати до кінця січня–початку лютого. Про це заявив керівник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв'ю Military Times, опублікованому вночі 21 листопада.

Очільник ГУР зазначив, що атака, ймовірно, включатиме авіаудари, артилерійські та бронетанкові атаки з подальшими десантними ударами на сході, десантними нападами в Одесі та Маріупулі та меншим вторгненням через Білорусь.

За словами Буданова, масштабні російські військові навчання «Захід-2021», які пройшли раніше цього року, показали, що Москва може одночасно перекинути понад 3500 військовослужбовців повітряно-десантних і спеціальних операцій.

Буданов наголосив, що Кремль планує напад, який має стати значно масштабнішим за будь які дії російських військ з 2014 року, відколи загинули понад 14 тис. українців.

Київ наразі прораховує різні сценарії, як саме може розвиватися потенційна атака Росії, враховуючи, що країна оточена чисельними російськими тактичними групами.

У п’ятницю новий міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що поки точно невідомо, чи прийняв Володимир Путін остаточне рішення про наступ. Водночас Буданов наголосив, що РФ збільшує кількість військ та озброєння в окупованому Криму і стягує системи балістичних ракет малої дальності «Іскандер» та інше озброєння до кордону.

Очільник ГУР також зазначив, що жорсткі погодні умови у січні-лютому ніяк не відрадять росіян від нападу. «Для нас і росіян це не проблема», – сказав Буданов.

У той же час він вважає, що будь-яка така атака послідує лише після серії психологічних операцій, які вже зараз проводяться Москвою і мета яких – дестабілізувати ситуацію в Україні та підірвати обороноздатність.

Ці зусилля, за інформацією розвідки, включають дії РФ, направлені на організацію тривалих протестів проти ковід-вакцинації, розпалення заворушень, пов’язаних з економікою та постачанням енергоносіїв. Крім того, Буданов сказав, що Росія намагається підняти антиурядові настрої в Україні за допомогою так званого «Вагнергейту».

«Вони [росіяни] хочуть підштовхнути до заворушень через протести та мітинги, які б засвідчили антиурядові настрої людей. Російські психологічні операції використовують, щоб показати, що “влада зрадила народ”», – сказав голова ГУР Міноборони.

За словами Буданова, прикордонний конфлікт між Польщею та Білоруссю також є частиною таких зусиль Росії.

Він також зазначив, що припущення американської та української розвідки щодо часу можливої російської атаки дуже схожі: «Наші оцінки майже такі ж, як і у наших американських колег». Йдеться про кінець січня або початок лютого 2022 року.

Як зазначає «Українська правда», розвідка Сполучених Штатів попередила союзників, що Європа та США мають все менше часу, щоб розробити пакет економічних та військових заходів, які б могли стримати Росію в її планах розгортання військових дій проти України.

Міністр оборони України Олексій Резніков очікує на підтримку США перед лицем загрози агресії з боку Росії та сподівається, що Захід зробить надто високою для Росії ціну агресії проти України.