Британські ЗМІ називають ситуацію із російськими військами на кордоні із Україною більш небезпечною, ніж це було весною

Західні спецслужби говорять про «високу ймовірність» нового вторнення в Україну з боку Російської Федерації вже цієї зими. Про це йдеться в редакційній статті британського видання Financial Times, яке називає теперішню ситуацію більш небезпечною, ніж весняне загострення біля кордонів з Україною.

Журналісти наводять слова заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, яка заявила, що Захід вже попередив Київ про ймовірне загострення ситуції Росією цієї зими. З її слів, висновки західних спецслужб ґрунтуються не лише на даних про зосередження російських військових біля кордонів з Україною, а й на додатковій інформаці про наміри президента РФ Володимира Путіна.

Чиновниця каже, що хоч дані військової розвідки України збігаються з інформацією країн-партнерів, повної ясності про російські наміри Захід не має, а сама інтерпретація зібраних розвідданих «вимагає подальшого обговорення».

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов каже, Росія розгорнула поблизу українського кордону та на окупованих територіях до 114 тис. військових, з яких близько 92 тис. – бійці сухопутних військ. З його слів, що стягування російських військ може бути як підготовкою до великомасштабного вторгнення, так і спробою психологічного тиску.

Що відомо про дії РФ на кордоні із Україною?

Раніше провідні світові ЗМІ повідомляли про те, що Росія зосереджує біля України військову техніку. За словами заступника голови Офісу президента України з питань національної безпеки і оборони Романа Машовця, Росія не відводить військову техніку від українських кордонів після військових навчань, що дозволяє їй швидко сформувати ударні угруповання для наступу на Україну.

Крім того, британське видання The Mirror повідомило, що Велика Британія готова перекинути в Україну близько 600 бійців сил спеціального призначення через загрозу військового вторгнення з боку Росії.