Велика Британія готова перекинути в Україну близько 600 бійців сил спеціального призначення через загрозу військового вторгнення з боку Росії, повідомило пізно увечері в суботу, 13 листопада, британське видання The Mirror.

За словами одного зі співрозмовників видання, британське командування вже займається підготовкою загону бійців, до складу якого входять військовослужбовці Особливої повітряної служби (Special Air Service, SAS), полк спеціальної розвідки, медики, інженери, зв'язківці та близько 400 військовослужбовців із 16-ї десантно-штурмової бригади, яка базується в місті Олдершот (графство Гемпшир).

Як йдеться в публікації, спецпризначенців вже попередили про те, що їх можуть перекинути в Україну найближчим часом, а їхнє обладнання вже запакували.

«Оперативній групі було сказано, що її, можливо, потрібно буде розгорнути в дуже стислий термін. Від 400 до 600 військовослужбовців готові. Їхнє обладнання упаковане, і вони готові летіти в Україну, де можуть або приземлитися, або стрибнути з парашутом», – повідомило журналістам джерело у британській армії.

Як йдеться у матеріалі, сотні парашутистів за підтримки артилерійських підрозділів можуть висадитися в Україні протягом 36 годин після отримання відповідного наказу.

Зазначається, що рішення про підготовку спецзагону було ухвалено після того, як високопоставлені військові чиновники країни та керівник британської розвідки MI6 Річард Мур заявили, що президент Росії Володимир Путін становить «явну та реальну» небезпеку для України та Заходу.

Наразі офіційних підтверджень того, що Велика Британія готова перекинути в Україну спецпризначенців, не було.

Нагадаємо, раніше провідні світові ЗМІ повідомляли про те, що Росія зосереджує біля України військову техніку. За словами заступника голови Офісу президента України з питань національної безпеки і оборони Романа Машовця, Росія не відводить військову техніку від українських кордонів після військових навчань, що дозволяє їй швидко сформувати ударні угруповання для наступу на Україну.