Василь Бурба на час проведення спецоперації з «вагнерівцями» очолював Головне управління розвідки Міноборони

Колишній голова Головного управління розвідки Міністерства оборони Василь Бурба заявив, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак нібито від імені глави держави Володимира Зеленського дав вказівку перенести спецоперацію щодо «вагнерівців». Про це Бурба заявив в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера» ввечері п’ятниці, 19 листопада, повідомила «Українська правда».

«Що відбулося 23 числа… Нас було двоє, це та людина, яка відповідала за нашу спільну роботу зі Служби безпеки [йдеться про першого заступника голови Служби безпеки України Руслана Баранецького]. Ми з першим заступником прибули в Офіс доповісти про зміни в активному заході. Ми до президента не потрапили… Ми піднялися на 4 поверх і нам повідомили, що з нами буде розмовляти голова Офісу [Андрій Єрмак]. Ми провели розмову, нас було троє: я, перший заступник Руслан Баранецький і голова Офісу. Відбулася доповідь про зміни обстановки щодо наступного етапу – тобто, планова доповідь, яку ми робили щодо спільної операції протягом деякого часу. У зв’язку з тим, що він був делегований президентом, я отримав вказівку щодо перенесення фінального етапу. Я отримав відповідь, що це вказівка президента, тобто, особа, яка була делегована й перед цим була присутня, повідомила, що це команда президента», – сказав екс-керівник ГУР Міноборони.

Бурба уточнив, що вони не могли не послухати Єрмака, оскільки той був присутній на усіх звітах, а також був делегований президентом. Також Єрмак від імені верховного головнокономандувача сказав про перенесення, а розвідка без схвалення самого Зеленського не могла б усе зробити.

На думку Бурби, перенести спецоперацію вже не можна було і це одна з причин її провалу.

Водночас на цей ефір також запросили Зеленського і Єрмака, але вони не прийшли.

Нагадаємо, раніше група журналістів-розслідувачів з Bellingcat та The Insider опублікували розслідування, в якому з посиланням на слова Бурби пояснюється, що Єрмак переніс проведення спецоперації щодо «вагнерівців», аби не зірвати домовленості з Росією про перемир’я на Донбасі. Там також пояснюється, що саме Єрмак зустрічався з розвідниками, оскільки президент на той час нібито був зайнятий. І Зеленський, і Єрмак звернення Bellingcat проігнорували.

Також нагадаємо, що внаслідок перенесення спецоперації 33 російських найманців, яких планувала виманити Україна, затримали білоруські спецслужби і передали їх до Росії.