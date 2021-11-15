Президент Володимир Зеленський не скасовував операцію із затримання «вагнерівців», а голова його Офісу Андрій Єрмак не має відповідних повноважень. Такого висновку дійшла парламентська тимчасова слідча комісія (ТСК), яка розслідувала зрив цієї спецоперації. Проміжний висновок ТСК оприлюднила її голова, народна депутатка від «Слуги народу» Мар’яна Безугла.

«ТСК не знайшла підтвердження того, що президент України давав особисті розпорядження керівнику ГУР МОУ відтермінувати активний захід [спецоперацію про переміщення «вагнерівців»], що засвідчують всі наявні показання заслуханих осіб. Також встановлено, що керівник ОПУ [Андрій Єрмак] не має повноважень давати розпорядження керівнику ГУР МОУ щодо відтермінування будь-якого розвідувального заходу», – сказала Безугла на брифінгу в понеділок, 15 листопада, повідомила «Українська правда».

За словами голови ТСК, міністр оборони може санкціонувати певні дії в рамках спецоперації, але лише в частині, яка стосується додаткового залучення Збройних сил України, і не може санкціонувати чи управляти перебігом спецоперації загалом.

Говорячи про можливий витік інформації про спецоперацію з української сторони, голова ТСК зазначила, що підтвердження цьому не знайшли. Водночас, за словами Безуглої, ТСК отримала матеріали, що в Росії і Білорусі могли знати про окремі заходи спецоперації – бо один з 33 найманців наприкінці травня 2020 року спочатку звернувся до ФСБ РФ, а потім уже на початку липня 2020 року і до збройних сил Росії з заявою, в якій "детально розкрив порядок встановленого ним контакту з вербувальниками ПВК «Мар», заходи з працевлаштування та подальші дії вербувальників і просив перевірити викладені факти на предмет наявності у діях вербувальників складу злочину за статтею «найманство».

За висновком ТСК, спецоперація щодо документування осіб, які могли мати відношення до російських ПВК та брати участь у бойових діях на сході України, тривала з першої половини 2018 року по липень 2020 року. За легендою, ПВК «Мар» набирала осіб для охорони нафтових об’єктів у Сирії та Лівані. За цей час Головне управління розвідки Міністерства оборони України провело близько двох тисяч співбесід з потенційними учасниками бойових дій, з яких відібрали близько 500 осіб, які становили оперативний інтерес, та з яких ідентифікували 396 осіб. Спершу найманців не мали наміру переміщувати – лише виманювали інформацію та документи.

На початку липня 2020 року ГУР МОУ передало інформацію про спецоперацію СБУ. Тоді ж на одній із зустрічей між ГУР МО І СБУ було запропоновано організувати контрольоване переміщення 33 осіб відібраних з 396 ідентифікованих осіб з Росії до країни, де цих людей могли офіційно затримати.

Також ТСК стверджує, що ця спецоперація почалася у кінці черня 2020 року, тому Комісія дійшла висновку, що п'ятий президент України Петро Порошенко не міг санкціонувати заходи із затримання «вагнерівців».

Також у проміжних висновках ТСК стверджується, що до спецоперації не залучали іноземні спецслужби – всі заходи здійснювали українські розвідувальні та контррозвідувальні органи. Разом з тим, в Україні готували кілька планів для затримання «вагнерівців».

Також ТСК має дані, які свідчать, що відбулося відтермінування спецоперації з 25 липня на 30 липня, однак хто прийняв таке рішення – невідомо. Повний текст проміжного звіту можна прочитати тут.

Безугла додала, що ТСК продовжить свою роботу.

Нагадаємо, журналіст Юрій Бутусов, який першим повідомив про зірвану спецоперацію, заявив, що до відтермінування затримання найманців російської ПВК Вагнера причетні Андрій Єрмак і Володимир Зеленський. Офіційна влада ці закиди заперечує.

Найманців, яких мали виманити в Україну, затримали білоруські силовики в серпні 2020 року. Всіх затриманих Білорусь передала Росії.