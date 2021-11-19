Державне бюро розслідувань перевіряє джерела витоку документів у справі про затримання «вагнерівців», які напередодні оприлюднила журналістка Яніна Соколова. Про це 19 листопада повідомила прес-служба ДБР.

Соколова оприлюднила документи, які підтверджують підготовку в Україні спецоперації «Авеню» з затримання найманців ПВК «Вагнер» і той факт, що її фінальний етап було перенесено за рішенням вищого воєнно-політичного керівництва.

Журналістка стверджує, що документи їй «підкинули на флешці біля робочого офісу кілька днів тому». Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк назвав оприлюднений звіт «серйозним і болісним ударом по наших можливостях як держави». Соколова відповіла, що її інформація лише підтверджує розслідування Bellingcat, а також є цінною для суспільства.

У ДБР заявили про відкриття провадження за стеттю про розголошення державної таємниці. В межах провадження перевірять автентичність цих документів. А також встановлять військовослужбовців, які мали доступ до цих документів та можуть бути причетні до їх витоку".

У коментарі «Українській правді» в ДБР запевнили, що викликати Яніну Соколову на допит можуть «лише як свідка».