Офіс генпрокурора обіцяє вивчити матеріали з розслідування журналістів Bellingcat і за потреби навіть долучити їх до слідства. Про це у коментарі журналістам заявила генпрокурорка Ірина Венедіктова, пише ZN.ua.

«Розслідування є, воно проводиться, які ще допити проводитимуться слідством, думаю, що краще вам запитати безпосередньо в ДБР. Ми досить великий перелік прописали в наших прокурорських вказівках», – сказала генпрокурорка.

Венедіктова запевнила, що слідчі ретельно вивчають всі матеріали, які публікують журналісти. Вона нагадала, що кримінальні провадження щодо «вагнергейту» відкривали одразу кілька правоохоронних органів, проте пізніше вони були об'єднані в одну справу і передані до ДБР.

При цьому вона відмовилася коментувати ситуацію про можливі промахи з боку слідчих ДБР.

«Що було зроблено, чого не було зроблено, гадаю, зараз некоректно це проговорювати - це історія незалежності органу досудового розслідування та можливості прокуратури... Я б не хотіла давати оцінки.... давайте дочекаємось якихось результатів», – сказала генпрокурор.

Про що розповів Bellingcat?

Міжнародна група розслідувачів Bellingcat опублікувала своє розслідування щодо невдалої спецоперації із затриманням Україною бойовиків російської ПВК «Вагнер» 17 листопада.

Розслідувачі, посилаючись на колишнього очільника ГУР МО Василя Бурбу, писали, що голова Офісу президента Андрій Єрмак запропонував перенести операцію на тиждень. Формальною причиною перенесення спецоперації нібито було те, що якщо вона буде проведена, як спочатку намічено, 25 липня, це зірве перемирʼя.

Парламентська ТСК визнала, що спецоперація по затриманню «вагнерівців» таки була. Однак, хто стоїть за її відтермінуванням на 5 днів – невідомо. Комісія не знайшла доказів, що президент Володимир Зеленський наказав відтермінувати «активний захід», а глава ОП Андрій Єрмак взагалі не має таких повноважень. Водночас міністр оборони може лише додатково залучати ЗСУ, а не відкладати операцію.