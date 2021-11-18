Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи розслідування Bellingcat стосовно спецоперації щодо російських найманців приватної військової компанії «Вагнера», заявив, що жодних наказів ОП про скасування чи зрив оперативної роботи щодо «вагнерівців» не було і не могло бути. Раніше розслідувачі, посилаючись на слова екс-глави Головного управління розвідки Міноборони України Василя Бурби, писали, що спецоперацію по затриманню бойовиків пропонував перенести глава ОП Андрій Єрмак.

Подоляк в коментарі журналістам «Громадського» заявив, що сферою відповідальності Єрмака, пов’язаної з Росією та війною, є тільки логістика переговорів щодо Донбасу – реалізація конкретних політичних рішень президента. Мовляв, Єрмак навіть теоретично не може керувати українською розвідкою та навіть не намагався цього робити.

«Жодних наказів будь-кого з ОП про скасування чи зрив оперативної роботи щодо "вагнерівців" не було і не могло бути. А якщо хтось про це щось розказує, то ставитись до цього потрібно адекватно – саме як до слів. Бездоказових слів, якими розповідають одну з можливих версій подій…», – зазначив Подоляк.

Про що розповів Bellingcat?

Міжнародна група розслідувачів Bellingcat опублікувала своє розслідування щодо невдалої спецоперації із затриманням Україною бойовиків російської ПВК «Вагнер» 17 листопада.

Розслідувачі, посилаючись на колишнього очільника ГУР МО Василя Бурбу, писали, що голова Офісу президента Андрій Єрмак запропонував перенести операцію на тиждень. Формальною причиною перенесення спецоперації нібито було те, що якщо вона буде проведена, як спочатку намічено, 25 липня, це зірве перемирʼя.

Парламентська ТСК визнала, що спецоперація по затриманню «вагнерівців» таки була. Однак, хто стоїть за її відтермінуванням на 5 днів – невідомо. Комісія не знайшла доказів, що президент Володимир Зеленський наказав відтермінувати «активний захід», а глава ОП Андрій Єрмак взагалі не має таких повноважень. Водночас міністр оборони може лише додатково залучати ЗСУ, а не відкладати операцію.