Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ не залишиться осторонь в разі війни на Донбасі або на кордонах із Росією.

«Вони чудово розуміють, якщо вони [Захід] знову розв’яжуть війну в Донбасі або десь на кордоні з Росією, Білорусь осторонь не залишиться», – заявив він 29 листопада на нараді з керівниками силовиків країни, передає прес-служба Лукашенка.

Лукашенко також натякнув, кого в конфлікті підтримає Мінськ: «Зрозуміло, на чиєму боці буде Білорусь. І вони це розуміють, тож почали посилювати свій північний, білорусько-український кордон».

Водночас самі плани нападу Росії на Україну Лукашенко назвав «фейком», який нібито вигадав Захід. Мовляв, «якби такі задуми (в Росії) були, то білоруські військові, в тому числі я, про це знали би».

Що взагалі відбувається на кордонах України

Про перекидання російських військ до України повідомило 30 жовтня американське видання The Washington Post. У США звернули увагу, що підрозділи збройних сил РФ перекидають сили ближче до кордонів України.

Через кілька днів Politico опублікувало супутникові зображення, на яких видно скупчення бронетанкових частин, танків і самохідної артилерії разом з наземними військами майже за 260 км від кордону Чернігівської області. Ще ближче до України журналісти помітили переміщення танків і артилерійських установок 4-ї танкової дивізії Росії.

Натомість Міноборони України заперечило цю інформацію і назвало передислокацію військ РФ «плановими заходами в рамках переміщення військ після завершення навчань». Ще через кілька днів в прикордонній службі заявили, що безпосередньо поблизу українських кордонів військ окупантів не побачили. Речник президента України Сергій Никифоров також цю інформацію заперечив і засумнівався в правдивості повідомлень американських ЗМІ.

Вже невдовзі стало відомо, що глава ЦРУ літав у Москву, щоб дізнатися про можливе вторгнення в Україну, а США попередили про таку ймовірність Євросоюз.

Одразу після цього, ГУР підтвердило, що Росія «веде накопичення» на певному віддаленні від кордону України. Українська розвідка допускає, що Путін може вдатися до вторгнення на південь і схід України. За його словами, імовірна атака починатиметься з авіаударів, артилерійських і бронетанкових ударів з висадкою десанту в Одесі та Маріуполі, а також меншим вторгненням через територію Білорусі.

Дані української розвідки підтвердили американські колеги. США вже передали розвіддані деяким членам НАТО. Вони свідчать про те, що Росія дійсно готується до вторгнення в Україну за багатьма напрямками – з боку Білорусі та окупованого Криму. За даними розвідки, для цього росіяни можуть задіяти близько 100 батальйонних тактичних груп, які складають майже 100 тис. військових.